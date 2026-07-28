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Ιράν προς Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Σάββατο η Ουκρανία έπληξε ιρανικό εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας

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Ιράν

Ο Φεντά-Χοσεΐν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στρατιωτικά στην ουκρανική επίθεση εναντίον ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Σάββατο η Ουκρανία έπληξε ιρανικό εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

«Απαντήσαμε μέσω της διπλωματικής οδού και επιδώσαμε τελεσίγραφο, όμως στρατιωτική απάντηση θα υπάρξει οπωσδήποτε», δήλωσε ο Μαλεκί.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ιράν
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