Εξαμίλια: Την Παρασκευή η απολογία των συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (28/7) έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης.

Οι τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη και η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στο εργοστάσιο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε θανάσιμα ο 67χρονος εργαζόμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η υπερασπιστική γραμμή των τριών συλληφθέντων αναφέρει ότι είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις απαιτούμενες οδηγίες.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.