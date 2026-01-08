Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεμένα πλοία στα περισσότερα λιμάνια εξαιτίας ισχυρών ανέμων– Κανονικά οι απόπλοι για Κρήτη

Τα περισσότερα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 8-9 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

επιβατηγά πλοία λιμάνι

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιάς έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λιμάνια Πλοία Καιρός Πειραιάς Κρήτη μεταφορές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark