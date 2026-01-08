Ο 26χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό. Η απολογία του προγραμματίστηκε για αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Ο νεαρός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου..

Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα απολογηθούν αύριο και οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01.26) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στο “Αβαντάζ”.

Πρόκειται για τους τρεις (οι δύο αδέλφια) που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

