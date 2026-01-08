Μπόρα και έντονοι άνεμοι ήταν το σκηνικό του καιρού το απόγευμα της Πέμπτης στα Χανιά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πτώσεις δέντρων.

Στον δρόμο που οδηγεί από τον Ναύσταθμο προς τη Σούδα, έπεσε ένα δέντρο στον δρόμο με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία που απομάκρυναν το δέντρο από το σημείο και ρύθμισαν την κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, στον Άγιο Ιωάννη, απέναντι από την εκκλησία, ο δυνατός αέρας έριξε δέντρο πάνω σε αυτοκίνητο.

Το ευτύχημα και στις δύο περιπτώσεις ήταν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: Zarpanews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.