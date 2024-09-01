Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε σήμερα, ο ηθοποιός Δάνης Κατρανίδης ο οποίος εδώ και καιρό είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Δάνης Κατρανίδης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1949 στο Αιγάλεω. Ήταν απόφοιτος (1971) της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης. Κατά το διάστημα 1971-1978 υπήρξε ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Τη θεατρική σεζόν 1978-1979 έγραψε ιστορία στον ρόλο του κομπέρ στη θρυλική παράσταση Cabaret που ανέβασε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Για την συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Δάνης Κατρανίδης είχε αποκαλύψει λίγα χρόνια αργότερα: «Κλείσαμε ραντεβού στο θέατρο Αλίκη. Μου λέει πράγματα για εμένα σαν να έχουμε δουλέψει μαζί 10 χρόνια στο θέατρο. Μένω άφωνος. Με είχε διαβάσει. Όταν μου έκανε την πρόταση είπα να το σκεφτώ. Να το σκεφτείς μου λέει. Τότε γινόταν χαμός, έκανα πρόβες για δυο έργα και ήμουν μπάρμαν σε ένα μπαρ».

Έπαιξε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι μιούζικαλ και επιθεώρηση, ενώ άκρως αξιόλογη είναι η συμμετοχή του στο θέατρο του ραδιοφώνου. Δίδαξε στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος» και στο Θεατρικό Εργαστήρι «Βασίλης Διαμαντόπουλος». Λάτρης της θάλασσας και δεινός ιστιοπλόος, έχει στο ενεργητικό του δεκάδες συμμετοχές και κατακτήσεις σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

Ο Δάνης Κατρανίδης ήταν επίσης η φωνή του ΣΚΑΪ 100.3.

Οι τρεις γάμοι

Ο Δάνης Κατρανίδης είχε παντρευτεί τρεις φορές. Για τους γάμους του είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Έκανα τρεις γάμους γιατί κατ’ αρχήν ήθελα να κάνω οικογένεια. Οι γάμοι μεταξύ τους απείχαν πολλά χρόνια, δεν γινόντουσαν κάθε μήνα. Ο πρώτος με τον δεύτερο απέχει 17 χρόνια και ο δεύτερος με τον τρίτο δέκα. Είναι ένα εύλογο διάστημα για να πει κάποιος μπορώ να φτιάξω την ζωή μου, να κάνω οικογένεια και να κάνω παιδιά. Δεν έχω μετανιώσει που το έκανα.

Ο λόγος που δεν έκανα παιδιά, δεν ήταν παθολογικά αίτια. Άλλος ήταν ο λόγος και από ό,τι φάνηκε καλύτερα. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Μου έχουν δοθεί πράγματα απλόχερα και στην δουλειά και στη ζωή, παραπάνω από ό,τι περίμενα. Έχω κάνει πολλά λάθη, ευχαριστώ τους ανθρώπους που με αντιμετώπισαν με επιείκεια».

Η τελευταία του σύζυγος ήταν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης, όπου φοιτούσαν και οι δύο. Όπως έχει αποκαλύψει η ηθοποιός δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, αλλά ένας έρωτας που εξελίχθηκε μέσα από την παρέα. Το 1971 παντρεύτηκαν ωστόσο, χώρισαν το 1977.

«Το διαζύγιο ήρθε γιατί ήθελε να παντρευτεί ξανά. Κάνε μου τη χάρη. Συνέχιζε και δεν ήταν ερωτική η σχέση μας και με τον χωρισμό συνέχιζε. Ο Δάνης έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές και τις επόμενες συζύγους μού τις κληρονόμησε, γιατί χωρίζοντας έπαιρναν εμένα τηλέφωνο. Δεν θα πάμε παρακάτω γιατί είναι δραματικές ιστορίες» είχε αποκαλύψει η ηθοποιός.

Μετά το χωρισμό τους παρέμειναν καλοί φίλοι και συνεργάστηκαν πολλές φορές επαγγελματικά.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Δάνη Κατρανίδη ήταν τον Αύγουστο του 2020, όταν είχε πάει να παρακολουθήσει την παράσταση «Οιδίπους» στο Θέατρο Βράχων. Δίπλα στον ηθοποιό καθόταν η καλή συνάδελφος και φίλη του, Ελένη Κοκκίδου.

Ο Δάνης Κατρανίδης μετά το τέλος της παράστασης είχε φωτογραφηθεί στα παρασκήνια με τους ηθοποιούς Μιχάλη Σαράντη, Νίκη Παλληκαράκη και Ηλία Ζερβό.

