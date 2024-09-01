Δάνης Κατρανίδης: Όλη η showbiz τον αποχαιρετά με δάκρυα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Δάνης Κατρανίδης που αντιμετώπιζε εδώ και 3 περίπου χρόνια σοαβαρά προβλήματα με την υγεία του τα οποία επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει μεταφέρθηκε πριν λίγο καιρό στο νοσοκομείο καθώς κόλλησε covid και κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του να νοσηλευτεί.

Δυστυχώς ο ήδη αδύναμος οργανισμός του επέτρεψε και σε άλλο μικρόβιο, ενδονοσοκομειακό να εισέλθει και έτσι φτάσαμε στη σημερινή ημέρα που ο Δάνης Κατρανίδης άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας παλέψει όλο αυτό το διάστημα στην κυριολεξία σαν λιοντάρι.

