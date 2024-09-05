Έσπασαν ρεκόρ οι αφίξεις από Τουρκία στα νησιά του βορείου Αιγαίου

Συνολικά επιπλέον 54.373 Τούρκους τουρίστες έφερε στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (βίζα) κατά την άφιξη τους στα λιμάνια των νησιών.

Από αυτούς οι 21.987 θεωρήσεις εκδόθηκαν στις πύλες εισόδου της Λέσβου, οι 19.623 στις πύλες εισόδου της Χίου και οι 12.763 στις πύλες εισόδου της Σάμου.

Ας σημειωθεί ιδιαίτερα η συμβολή του μέτρου, αποτέλεσμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη μεγάλη αύξηση Τούρκων επισκεπτών στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από την ισχύ του μέτρου και έως την 31η του περασμένου Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου Αιγαίου, τα νησιά επισκέφθηκαν από την Τουρκία συνολικά 372.495 τουρίστες, εκ των οποίων οι 254.213 ήταν Τούρκοι . Από τους Τούρκους 92.018 επισκέφθηκαντη Λέσβο, 89.456 τη Χίο και 72.739 τη Σάμο.

Αριθμός ρεκόρ

Ο αριθμός των 254.213 Τούρκων τουριστών - αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του τουρισμού στο βόρειο Αιγαίο - από τους οποίους οι 54.373 με θεώρηση εισόδου στα λιμάνια, αποδεικνύει τη δυναμική που έδωσε στην τουριστική κίνηση προς τα νησιά από την Τουρκία η συμφωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Να σημειωθεί ακόμα ότι πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που επισκέφθηκαν τα νησιά μέσω Τουρκίας (περίπου 80.000) πολλοί από τους οποίους είναι τουρκικής καταγωγής μετανάστες σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα της χώρας όπου ζουν.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου Αιγαίου αναφέρουν τα παρακάτω:

Αφίξεις σε θεσμοθετημένα σημεία εισόδου των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου:

Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 120.242

Αριθμός Ευρωπαίων πολιτών: 20.148

Αριθμός πολιτών υπηκόων Τρίτων Χωρών: 8.076

Αριθμός Τούρκων πολιτών: 92.018

Αριθμός θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους πολίτες: 21.987

Αφίξεις σε θεσμοθετημένο σημείο εισόδου στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου:

Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 133.720

Αριθμός Ευρωπαίων πολιτών: 25.724

Αριθμός πολιτών υπηκόων Τρίτων Χωρών: 18.540

Αριθμός Τούρκων πολιτών: 89.456

Αριθμός θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους πολίτες: 19.623

Αφίξεις σε θεσμοθετημένα σημεία εισόδου των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου:

Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 118.533

Αριθμός Ευρωπαίων πολιτών: 34.080

Αριθμός πολιτών υπηκόων Τρίτων Χωρών: 11.714

Αριθμός Τούρκων πολιτών: 72.739

Αριθμός θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους πολίτες: 12.763

Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (βίζα) κατά την άφιξη Τούρκων πολιτών με τις οικογένειες τους στα λιμάνια των νησιών δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες χορήγησης θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος με δικαίωμα παραμονής στους κατόχους έως επτά ημέρες κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με το σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης παραμονής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

