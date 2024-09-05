Συζήτηση για κοινό εορτασμό του Πάσχα από ορθόδοξους και καθολικούς έχει ανοίξει με αφορμή το γεγονός ότι το 2025 συμπίπτει ημερολογιακά για τις δυο εκκλησίες.

Το γεγονός αποτελεί την αφορμή ώστε να ανοίξει ξανά το ζήτημα που αφορά και τις δύο εκκλησίες καθώς και στο παρελθόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία για κοινό εορτασμό.

Όπως υπενθύμισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο κ.κ. Βαρθολομαίος στο παρελθόν είχε τονίσει ότι δεν γίνεται να γιορτάζεται ξεχωριστά το καθολικό και ορθόδοξο Πάσχα.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει το άνοιγμα και περιμένει τη συνέχεια από το Βατικανό» σημείωσε ο ανταποκριτής το υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα μπορεί να συζητηθεί το 2025 οπότε και συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνία.

Οικουμενική Σύνοδος στη Βιθυνία

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε, κάποια στιγμή να εορταστεί κοινό Πάσχα.

Μάλιστα στον επετειακό εορτασμό που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2025 στη Νίκαια, αναμένεται να παραστεί και ο Πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος, ο οποίος και ίδιος το περασμένο Δεκέμβριο, εξέφρασε για πρώτη φορά την επιθυμία του να καθιερωθεί κοινός εορτασμός του Πάσχα.



Το μήνυμα του Πατριάρχη:

«Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐκφράζεται ὁμοθυμαδόν ἡ εὐχή ὁ κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα κατά τό ἑπόμενον ἔτος ὑπό τῆς Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, νά μή ἀποτελέσῃ μίαν εὐτυχῆ ἁπλῶς σύμπτωσιν, ἀλλά τήν ἀπαρχήν τῆς καθιερώσεως κοινῆς ἡμερομηνίας διά τόν ἑορτασμόν του κατ᾽ ἔτος, συμφώνως πρός τό Πασχάλιον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη των εργασιών της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία είχε συνέλθει το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της σημερινής Τουρκίας, ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο κατά τη βυζαντινή εποχή, είχε ασχοληθεί και με το ζήτημα του κοινού εορτασμού του Πάσχα ενώ οι αποφάσεις της θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ενότητα των Εκκλησιών, καθώς εκεί διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το γνωστό «Πιστεύω» που αναγνωρίζεται από τους ορθοδόξους, τους καθολικούς και ορισμένους προτεστάντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.