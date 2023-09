Copernicus: Νέα δορυφορική φωτογραφία δείχνει την καταστροφή στον θεσσαλικό κάμπο Ελλάδα 13:15, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε ανάρτησή της, η υπηρεσία Copernicus δημοσιεύει δορυφορική φωτογραφία που δείχνει την κατάσταση που επικρατούσε χθες 10 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή γύρω από τη Λάρισα