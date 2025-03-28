Μια γιγαντιαία κατασκευή, που ουσιαστικά «κρύβει» ολόκληρο το μνημείο, έχει στηθεί τις τελευταίες ημέρες μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευή τοποθετήθηκε στο σημείο για μια φιέστα που διοργανώνει στις 2 Απριλίου γνωστή μάρκα αναψυκτικού. Ύστερα από σχετικό σημερινό δημοσίευμα (εφημερίδα «δημοκρατία») και σχόλια που ακούστηκαν στο διαδίκτυο, στο ζήτημα παρενέβη το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωση.

Σε αυτή τονίζεται ότι «η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διενήργησε, σήμερα το πρωί, αυτοψία στο Καλλιμάρμαρο, με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, το οποίο αναφέρεται σε “κατασκευή-έκτρωμα” στον έμπροσθεν χώρου του Παναθηναϊκού Σταδίου. Κατά την αυτοψία διαπίστωσε ότι υπάρχει σαφής παραβίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ήτοι του Ν. 4858/2021 “Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”».

Το υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη εφήμερη κατασκευή έχει τύχει της έγκρισης της Ελληνική Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά το μέρος της αρμοδιότητας της (επισυνάπτεται), και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων».

Η κυρία Μενδώνη, καταλήγει η ανακοίνωση, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση διακοπή των εργασιών και έλεγχο της τήρησης των όποιων όρων έχουν τεθεί από την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Συγχρόνως ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων Γιώργο Διδασκάλου τη σύγκληση εκτάκτως του Συμβουλίου για την άμεση επανεξέταση του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή: skai.gr

