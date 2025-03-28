Σιδηρόδρομος: Nόμος ενσωματώνει συστάσεις ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Κομισιόν και ΡΑΣ

Με φόντο την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για τη σιδηροδρομική ασφάλεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προχώρησε από την πρώτη ημέρα σε σειρά αυτοψιών, συναντήσεων και αιτημάτων για γραπτή ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – ΟΣΕ, ΡΑΣ, Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33) και ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέβηκε με το τρένο για τη Θεσσαλονίκη, ζήτησε σύμφωνα με το ρεπορτάζ «να έχει καταγεγραμμένα τα προβλήματα, τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των αρμόδιων», ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες να απαντά άμεσα στα πραγματικά προβλήματα και να υλοποιεί τις συστάσεις που έχουν γίνει από την Κομισιόν, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) και φυσικά τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα σχετικά υπομνήματα που έχουν φτάσει στο Υπουργείο επιβεβαιώνουν την εικόνα που αποκόμισε ο κ. Κυρανάκης τόσο με τις δια ζώσης αυτοψίες όσο και από τις συναντήσεις εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Ανάμεσα στα σχετικά υπομνήματα, επιστολή έστειλε και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), που όμως δηλώνει αναρμόδια για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και ρίχνει την ευθύνη στον ΟΣΕ.

Τέλος στο μπαλάκι ευθυνών με ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, στελέχωση και ψηφιακά εργαλεία.

Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να βάλει σε τάξη το «μπαλάκι ευθυνών» με μια σειρά από άμεσες ενέργειες που έχουν ως στόχους τόσο την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο και τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

Το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει το Υπουργείο, δίνει έμφαση στην αναδιοργάνωση κρίσιμων φορέων, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας όπου χρειάζεται, και κυρίως στην επιχειρησιακή εφαρμογή των εισηγήσεων ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Κομισιόν και ERA. Σκοπός είναι να αποτελέσει το πρώτο ορόσημο για τη μετάβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου, σε μια νέα εποχή λογοδοσίας και διαφάνειας.

ΡΑΣ: Γενικές επισημάνσεις και αποποίηση ευθύνης

Η ΡΑΣ παρότι έχει την αρμοδιότητα πιστοποίησης της ασφάλειας αλλά και ανάκλησης της άδειας ασφάλειας του σιδηροδρόμου, στην επιστολή της ισχυρίζεται ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα, κάτι που προκαλεί ερωτήματα. Τα υπαρκτά ζητήματα που θέτει με γενικό τρόπο περί έλλειψης τηλεδιοίκησης και ETCS σε κομμάτια του σιδηροδρόμου είναι ήδη πολλάκις καταγεγραμμένα και δεν εισφέρουν με ουσιαστικό τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων, αναδεικνύοντας γνωστά ζητήματα τα οποία και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε επισημάνει.

Για αυτό όπως μαθαίνουμε σύντομα θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες αναφορικά με την λειτουργία και τη στελέχωση της ΡΑΣ, ώστε η διοίκησή της, της οποίας η θητεία έχει λήξει, να έχει το ρόλο που αρμόζει σε μια ανεξάρτητη αρχή.

