Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάσχα: Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα στην Αθήνα - Πώς θα λειτουργήσουν, πότε θα είναι κλειστά

Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα στην Αθήνα ξεκινά από την Πέμπτη, 10 Απριλίου - Στις 19:00 κλείνουν τη Μ.Παρασκευή, στις 15:00 το Μ.Σάββατο

Ερμού

Την Πέμπτη 10 Απριλίου ξεκινάει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα και τα καταστήματα θα είναι ανοικτά την Κυριακή 13 Απριλίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Πέμπτη 10/04/2025 09.00 - 21.00

Παρασκευή 11/04/2025 09.00 - 21.00

Σάββατο 12/04/2025 09.00 - 17.00

Κυριακή 13/04/2025 11.00 - 16.00

Μ. Δευτέρα 14/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τρίτη 15/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τετάρτη. 16/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Πέμπτη 17/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Παρασκευή 18/04/2025 13.00 - 19.00

Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 - 15.00

ΠΑΣΧΑ 20/04/2025 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 21/04/2025 ΑΡΓΙΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάσχα καταστήματα ωράριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark