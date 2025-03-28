Την Πέμπτη 10 Απριλίου ξεκινάει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα και τα καταστήματα θα είναι ανοικτά την Κυριακή 13 Απριλίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Πέμπτη 10/04/2025 09.00 - 21.00

Παρασκευή 11/04/2025 09.00 - 21.00

Σάββατο 12/04/2025 09.00 - 17.00

Κυριακή 13/04/2025 11.00 - 16.00

Μ. Δευτέρα 14/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τρίτη 15/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τετάρτη. 16/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Πέμπτη 17/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Παρασκευή 18/04/2025 13.00 - 19.00

Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 - 15.00

ΠΑΣΧΑ 20/04/2025 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 21/04/2025 ΑΡΓΙΑ

Πηγή: skai.gr

