CEO Naval Group: To 2025 θα παραδοθεί η πρώτη φρεγάτα Belhara – Ισχύει η πρόταση 1 δισ. για μια τέταρτη

Ο Πιερ-Έρικ Πομελέ επιβεβαίωσε επίσης ότι ισχύει η οψιόν για κλειδωμένη τιμή στο 1 δις ευρώ για την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρά το ότι η οψιόν αυτή έληξε τον Ιούνιο

Εντός χρονοδιαγράμματος μέσα στο 2025 διαβεβαίωσε ότι θα παραδοθεί η πρώτη φρεγάτα Belhara που ναυπηγείται στη Γαλλία για λογαριασμό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ο διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Πομελέ επιβεβαίωσε ότι ισχύει η οψιόν για κλειδωμένη τιμή στο 1 δις ευρώ για την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρά το ότι η οψιόν αυτή έληξε τον Ιούνιο. 

