Εντός χρονοδιαγράμματος μέσα στο 2025 διαβεβαίωσε ότι θα παραδοθεί η πρώτη φρεγάτα Belhara που ναυπηγείται στη Γαλλία για λογαριασμό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ο διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Πομελέ επιβεβαίωσε ότι ισχύει η οψιόν για κλειδωμένη τιμή στο 1 δις ευρώ για την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρά το ότι η οψιόν αυτή έληξε τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

