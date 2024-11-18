Γκίκας στην COP29 στο Μπακού: «Η Ελλάδα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική»

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, συμμετείχε στη 29η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP-29), η οποία διεξάγεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ως μέλος της ελληνικής αποστολής με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την παραμονή του στο Μπακού, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, παρευρέθη στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου τα οποία πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε σε σημαντικά πάνελ στο πλαίσιο της COP-29, ενώ είχε σειρά επαφών και συναντήσεων.

Πιο αναλυτικά:

Ο κ. Υφυπουργός, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα: “Riding the Wave: The Race to Build the World’s First Net-Zero Fleet” όπου παρουσίασε τις πολιτικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας.

Ο κ. Γκίκας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα ως ηγέτιδα δύναμη στη ναυτιλία έχει την υποχρέωση να ηγηθεί της προσπάθειας για την απο-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization), ενώ επεσήμανε ότι: «η απο-ανθρακοποίηση προϋποθέτει ότι στο τέλος της διαδρομής το 2050, θα υπάρχει παγκοσμίως επάρκεια οικονομικού καυσίμου χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ριπών και ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί μόνη της η ναυτιλιακή βιομηχανία να αναλάβει το κόστος της μετατροπής».

Και πρόσθεσε: «για το λόγο αυτό οι συμπράξεις επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα – κυρίως του ενεργειακού - με τις αντίστοιχες της ναυτιλίας είναι μονόδρομος, σε συνεργασία με τα Κράτη, και τους Διεθνείς Οργανισμούς».

Αναφερόμενος στις πολιτικές που ακολουθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για την υλοποίηση του στόχου της πράσινης μετάβασης και της απο-ανθρακοποίησης της ναυτιλίας, έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα των “πράσινων” πλοίων τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών καθώς και στις “πράσινες” λιμενικές υποδομές, με δυνατότητα δηλαδή “cold ironing”. Έμφαση έδωσε επίσης και στη μελέτη, η οποία εκτελείται για την ανανέωση της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας με σύγχρονα πλοία, τα οποία θα εκπέμπουν χαμηλούς ή μηδενικούς ρίπους.

Τέλος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή δράση των “Gr-eco Islands”, που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχει στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια να γίνουν “πράσινα” περί τα 40 ελληνικά νησιά, με τα οφέλη τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες να είναι πολλαπλά.

Την επόμενη ημέρα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο ελληνικό περίπτερο με θέμα “Γεωπολιτική & Περιβάλλον στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου”, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας κ. Sebastian Burduja, ο Υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας κ. Victor Parlicov, ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ενεργειακών Πόρων και πρ. Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κ. Jeoffrey Pyatt, η Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κα Iva Petrova και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου η οποία είχε και τον γενικό συντονισμό των δράσεων και των εκδηλώσεων στο ελληνικό περίπτερο.

Ο Στέφανος Γκίκας στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στους σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους και παράγοντες αποσταθεροποίησης σε διεθνές επίπεδο, όπως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή επισημαίνοντας ότι: «η Ελλάδα υποστηρίζει μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, οι οποίοι έχουν στο επίκεντρο το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα έκανε αναφορά στο μεταναστευτικό πρόβλημα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ελλάδα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη COP-29, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Nησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του Υφυπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης και Μεταφορών του Αζερμπαϊτζάν κ. Elmin Mammadov. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή στιγμή καθώς η προηγούμενη διμερής συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων των δύο χωρών, είχε πραγματοποιηθεί πριν από 13 χρόνια, όταν και είχε υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές και ειδικότερα στους τομείς της ψηφιοποίησης της ναυτιλίας, στην εκπαίδευση των ναυτικών αλλά και στην ανάπτυξη των “πράσινων” λιμένων. Αποφασίσθηκε ακόμη η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την περαιτέρω εξειδίκευση της συνεργασίας.

Επίσης, στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή (Διευθύνοντα Σύμβουλο) του Οργανισμού Λιμένος Μπακού, κ. Taleh Ziyadov, ο οποίος παρουσίασε το ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του λιμένος ώστε να εξυπηρετεί τον λεγόμενο “μεσαίο διάδρομο”, ενώ διερευνήθηκαν και πιθανοί τομείς συνεργασίας.

Τέλος ο κ. Στέφανος Γκίκας, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Έλληνα Πρέσβη στο Αζερμπαϊτζάν κ. Χρήστο Καποδίστρια, αλλά και να συνομιλήσει με ομολόγους του για τη δύσκολή πορεία προς την απο-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

