Bloomberg: Η Ελλάδα παρατείνει τις ναυτικές ασκήσεις στον Λακωνικό Κόλπο, εμποδίζοντας τη μεταφορά ρωσικών φορτίων πετρελαίου

«Το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας παρέτεινε για έκτη φορά μια σειρά ναυτικών ασκήσεων στον Λακωνικό Κόλπο, παρατείνοντάς τες για άλλους τέσσερις μήνες, καθώς η χώρα προσπαθεί να αποτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της», τονίζει το πρακτορείο Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Οι ασκήσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να τελειώσουν στις 15 Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν τώρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου - σε πάνω από δέκα μήνες μετά την έναρξή τους - σύμφωνα με ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

«Ο Λακωνικός Κόλπος της χώρας έγινε κάποια στιγμή επίκεντρο για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο μεταξύ παλαιών δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο. Ως αποτέλεσμα, η Αθήνα ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα πραγματοποιούσε ναυτικές ασκήσεις στην περιοχή, απαγορεύοντας την είσοδο εμπορικών πλοίων», τονίζει το Bloomberg.

«Η κυβέρνηση είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι ασκήσεις αποσκοπούσαν στο να σταματήσουν τις μεταφορές φορτίων που χαρακτηρίζονται από τον παγκόσμιο παρατηρητή ναυτιλίας ως κίνδυνος για τη θαλάσσια ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, οι μεταφορτώσεις ρωσικού πετρελαίου έχουν μεταφερθεί σε μια σειρά από νέες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων άλλων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής», σημειώνει ακόμα το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.