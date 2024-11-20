Τον ηγετικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας ως καταλύτη στήριξης της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και ευημερίας καθώς και διαφύλαξης της ασφάλειάς της (safety and security), ιδίως σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην κύρια ομιλία του στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο του «Διαλόγου για τους Μεγάλους Ωκεανούς» («The Great Oceans Dialogue»), που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το υπουργείο Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας και το Ίδρυμα Observer Research Foundation της χώρας, στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Ακόμη, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών, τόσο διμερώς με την Ινδία όσο και στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την απο-ανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση, την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την ανάγκη εξειδίκευσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των ναυτικών.

Κατά την παραμονή του στο Νέο Δελχί, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε, επίσης, με τον υπουργό Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας, Sarbananda Sonowal. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η συμπόρευση των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τη ναυτιλία και τέθηκαν τα θεμέλια για εμβάθυνση των ναυτιλιακών σχέσεών τους σε πολλαπλά επίπεδα, όπως στην ανάπτυξη θαλασσίων εμπορευματικών δικτύων, στις επενδύσεις σε θαλάσσιες και ναυτιλιακές υποδομές, καθώς και σε νέα καύσιμα.

Ο κ. Στυλιανίδης επανέλαβε, τέλος, τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της ελληνικής κυβέρνησης για μία στενότερη και πολυεπίπεδη συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Έλληνας υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με εκπροσώπους ινδικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

