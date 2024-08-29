Η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια ρυμούλκησης του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου «Sounion», που πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα αφότου επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από τους αντάρτες Χούθι, με συνέπεια να υπάρχει ανησυχία για μεγάλη οικολογική καταστροφή σε περίπτωση διαρροής του φορτίου του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.



Το σχέδιο είναι αποτέλεσμα στενού συντονισμού μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Ευρωπαίων εταίρων και βασικών περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιοποίησε επίσης διαύλους επικοινωνίας με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους μαχητές Χούθι.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσωσης, το πετρέλαιο από το «Sounion» θα μεταφερθεί σε άλλο πλοίο, ενώ το δεξαμενόπλοιο θα ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, πιθανότατα στο Τζιμπουτί, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Οι Χούθι είχαν αρχικά απειλήσει οποιαδήποτε προσπάθεια ρυμούλκησης ου πλοίου, όμως τελικά συμφώνησαν να επιτρέψουν την απομάκρυνση του «Sounion». Το τάνκερ θα συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά πλοία που συμμετέχουν στη ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Σαουδάραβες είναι πιθανόν να επιβλέπουν τη μεταφορά του πετρελαίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το πρακτορείο παραθέτει σημερινή δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τις Βρυξέλλες, ο οποίος ανέφερε ότι μίλησε με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσει ότι «αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια».

Το Bloomberg σημειώνει ότι το υπό ελληνική σημαία «Sounion» μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου από το Ιράκ όταν χτυπήθηκε από τους μαχητές Χούθι της Υεμένης. Το πλήρωμα διασώθηκε, αλλά τμήματα του πλοίου τυλίχθηκαν στις φλόγες, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου. Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου είχε δηλώσει προχθές, Τρίτη, ότι το πλοίο φαίνεται να έχει διαρροή, εγείροντας το ενδεχόμενο περιβαλλοντικής καταστροφής, ωστόσο εκπρόσωποι της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» το είχαν αρνηθεί.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει ότι σε περίπτωση μεγάλης διαρροής πετρελαίου, αυτή θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις ακτές της Υεμένης, καθώς και γειτονικών χωρών. Στο χειρότερο σενάριο μάλιστα, δηλαδή της διαρροής ολόκληρου του φορτίου του «Sounion», θα επρόκειτο για την πέμπτη μεγαλύτερη διαρροή πετρελαίου στα χρονικά, ξεπερνώντας περιστατικά όπως η διαρροή του Sanchi το 2018 κοντά στην Κίνα, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

