Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατο εκπρόσπωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συζητήσαμε για τη συνδρομή της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στην ασφαλή ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου MV Sounion και την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

