Μυστήριο με τις διαδοχικές εξαφανίσεις κοπαδιών αδέσποτων αλόγων, από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση 60 και πλέον αλόγων από την περιοχή της Καρδίτσας μια νέα καταγγελία που έρχεται στο φως έχει σημάνει ξανά συναγερμό στις φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και τους αρμόδιους φορείς.

Tο τελευταίο διάστημα σύμφωνα με το agrinionews.gr έχουν χαθεί τα ίχνη σχεδόν 150 αλόγων από το Μεσολόγγι.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγους μήνες πριν, η ύπαρξη του κοπαδιού φέρεται να είχε αποτελέσει το «μήλον της Έριδος» για κατοίκους δύο χωριών στην περιοχή του Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του χωριού Αγίου Γεωργίου κατηγορούν αυτούς του Γαλατά, για προώθηση των αλόγων στην περιοχή τους με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι καλλιέργειες τους.

«Περάσαν τα άλογα σε άλλον δήμο. Εμείς δεν είχαμε άγρια άλογα και εμφανίστηκαν ξαφνικά. Άτομα από τον Γαλατά πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έχουμε πληροφορίες ότι τα έφεραν από εκεί. Πρέπει να φύγουν τα άλογα, γιατί κάνουν ζημιές», έλεγε στο Ionian TV κάτοικος που ασχολείται με την καλλιέργεια γης στον Άγιο Γεώργιο.

Η περίπτωση της Καρδίτσας

Επιπλέον, περίπου στις αρχές Μαΐου, μια ανάρτηση του «Συλλόγου Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας “Ελεύθερος”», για την εξαφάνιση 60 και πλέον αδέσποτων αλόγων, είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, χωρίς όμως ακόμα να έχουν εντοπιστεί τα ίχνη τους.

Μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή τους, έκαναν λόγο για αρπαγή των ζώων από «επαγγελματίες κλέφτες», αφού τα ίδια είναι άγρια και δύσκολα θα μπορούσαν να τιθασευτούν από κάποιον χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μυστήριο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλία. Με άγνωστο τρόπο εξαφανίστηκε ολόκληρη μονάδα 60 περίπου ελεύθερων αλόγων. Το μυστήριο είναι ότι τα άλογα δεν ήταν τόσο ήρεμα, και ένας τέτοιος αριθμός μας οδηγεί σε επαγγελματίες κλέφτες. Τα ζώα ζούσαν στο Πετρίλο Καρδίτσας στο Δήμο Ανατολικής Αργιθέας. Αν ξέρετε κάτι αν είδατε η αν ακούσατε επικοινωνήστε με την σελίδα μας η στα τηλέφωνα του σωματείου. Βοηθήστε σώστε τις ψυχούλες. Μεγάλη βοήθεια θα είναι για εμάς να επικοινωνήσουν μαζί μας άτομα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και ασχολούνται με άλογα».

