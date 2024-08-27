Πεντάγωνο: Διαρροή πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο Sounion που χτύπησαν Χούθι

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, εξακολουθεί να φλέγεται και πλέον φαίνεται πως υπάρχει διαρροή πετρελαίου, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Ο υποπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Πάτρικ Ράιντερ γνωστοποίησε επίσης ότι δύο ρυμουλκά επιχείρησαν να προσεγγίσουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, αλλά οι Χούθι απείλησαν να τους επιτεθούν.

«Πρόκειται για απερίσκεπτες τρομοκρατικές ενέργειες που εξακολουθούν να αποσταθεροποιούν το παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αθώων ναυτικών και απειλούν το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν», υπογράμμισε ο Ράιντερ.

Το Sounion ήταν το τρίτο πλοίο της Delta Tankers, με έδρα την Αθήνα, που δέχθηκε επίθεση αυτόν τον μήνα στην Ερυθρά Θάλασσα.

To 25μελές πλήρωμα εγκατέλειψε το δεξαμενόπλοιο Sounion με τη συνδρομή της ναυτκής αποστολής «Ασπίδες» της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

