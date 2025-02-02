Λογαριασμός
Δήμος Θήρας: Σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης λόγω της σεισμικής δραστηριότητας

Στην ανακοίνωση ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τον πληθυσμό για τα σημεία συγκέντρωσης εφόσον προκύψει ανάγκη απομάκρυνσης

Σαντορίνι

Οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού εξέδωσε ο Δήμος Θήρας εν μέσω ανησυχιών για την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών που έχει θέσει τις αρχές επί ποδός. 

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τον πληθυσμό για τα σημεία συγκέντρωσης εφόσον προκύψει η ανάγκη απομάκρυνσης.

Έτσι, στο ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θήρας, έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση αν χρειαστεί όπως παρακάτω:

  • Για τις περιοχές:  ΟΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΠΑΞΕΔΕΣ.
  • Για τις περιοχές: ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ – ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ στην πεδιάδα του ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ.
  • Για τις περιοχές: ΦΗΡΑ – ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ στην πεδιάδα των ΦΗΡΩΝ μεταξύ ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΦΗΡΩΝ  – ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.
  • Για τις περιοχές: ΒΟΘΩΝΑ – ΜΕΣΣΑΡΙΑ – ΜΟΝΟΛΙΘΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ -ΚΑΜΑΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.
  • Για τις περιοχές: ΠΥΡΓΟΣ – ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ  στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΑ του ΠΥΡΓΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
  • Για τις περιοχές: ΕΜΠΟΡΕΙΟ – ΠΕΡΙΣΣΑ – ΒΛΥΧΑΔΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΔΙΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ. 
  • Για τις περιοχές: ΑΚΡΩΤΗΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
  • Για την περιοχή της ΘΗΡΑΣΙΑΣ  στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ.

TAGS: Σαντορίνη Σεισμός
