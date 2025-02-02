Οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού εξέδωσε ο Δήμος Θήρας εν μέσω ανησυχιών για την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών που έχει θέσει τις αρχές επί ποδός.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τον πληθυσμό για τα σημεία συγκέντρωσης εφόσον προκύψει η ανάγκη απομάκρυνσης.
Έτσι, στο ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θήρας, έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση αν χρειαστεί όπως παρακάτω:
- Για τις περιοχές: ΟΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΠΑΞΕΔΕΣ.
- Για τις περιοχές: ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ – ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ στην πεδιάδα του ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ.
- Για τις περιοχές: ΦΗΡΑ – ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ στην πεδιάδα των ΦΗΡΩΝ μεταξύ ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΦΗΡΩΝ – ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.
- Για τις περιοχές: ΒΟΘΩΝΑ – ΜΕΣΣΑΡΙΑ – ΜΟΝΟΛΙΘΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ -ΚΑΜΑΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.
- Για τις περιοχές: ΠΥΡΓΟΣ – ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΑ του ΠΥΡΓΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
- Για τις περιοχές: ΕΜΠΟΡΕΙΟ – ΠΕΡΙΣΣΑ – ΒΛΥΧΑΔΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΔΙΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.
- Για τις περιοχές: ΑΚΡΩΤΗΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
- Για την περιοχή της ΘΗΡΑΣΙΑΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ.
