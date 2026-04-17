Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Κατασχέσεις και μία σύλληψη

Χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργούσε αυτόματος πωλητής προϊόντων κάνναβης σε δημόσιο χώρο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 47χρονη νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρείας που τον είχε εγκαταστήσει.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα βρέθηκε το προηγούμενο 24ωρο στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα επέτρεπε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε προϊόντα κάνναβης ακόμη και σε ανήλικους, καθώς δεν διέθετε σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ηλικίας. Επιπλέον, οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και δεν δεχόταν κέρματα και χαρτονομίσματα.

Από τις προθήκες του μηχανήματος κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες που περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα σε μορφή σοκολάτας και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης. Οι συσκευασίες έφεραν ενδείξεις ότι πρόκειται για νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

