Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται να ζητήσει σήμερα από τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Λέσβου την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για να ελεγχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η νόσος. Αντιπροσωπεία από το νησί έχει κληθεί για συνάντηση σήμερα στις 11.00 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όπως όλα δείχνουν θα παρευρίσκεται και ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα εξειδικευθεί ο τρόπος που θα δοθούν οι αποζημιώσεις.

Χθες το απόγευμα, πάντως, ομάδα παραγωγών που είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι, εμπόδισε φορτηγά να αποβιβαστούν από το πλοίο που έφτασε στο νησί, σε μια προσπάθεια να πιέσουν περισσότερο την κυβέρνηση ενόψει της σημερινής συνάντησης. Παράλληλα αποφασίστηκε η διακοπή των δρομολογίων των πλοίων μεταξύ Μυτιλήνης και Αϊβαλίου έως την επόμενη Τετάρτη λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τον αποκλεισμό του λιμανιού. Η απόφαση αυτή έφερε πολλές ακυρώσεις στα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης, καταγγέλλουν οι τουριστικοί πράκτορες.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα ενεργοποιηθεί έκτακτο ειδικό πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που προμηθεύτηκαν γάλα για το χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου. Η αποζημίωση προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2025 της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Στη συνέχεια η αρμόδια αρχή θα πρέπει συγκεντρώσει και να επαληθεύσει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Στη συνέχεια εκδίδεται αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία θα μεταβιβασθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. Οσον αφορά τις αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο σε αυτούς που αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους λόγω εντοπισμού κρούσματος, υπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις από το υπουργείο, αλλά οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν πώς και κυρίως πότε θα δοθούν. Παράλληλα, μεγάλο είναι και το κόστος για τις ζωοτροφές στις φάρμες, ειδικά όταν η ζωονόσος έχει περιορίσει δραστικά τις πωλήσεις προϊόντων.

Ερωτηματικό παραμένει τι προβλέπεται για το χρονικό διάστημα μετά τις 5 Απριλίου ως αποζημίωση, εφόσον συνεχίζονται τα μέτρα περιορισμού.

Από την άλλη, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει ότι προς το παρόν δεν πρόκειται για γίνει άρση των μέτρων απαγόρευσης της μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων από το νησί προς την υπόλοιπη Ελλάδα. «Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό και χαλάρωση. Τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να εφαρμοστούν με στόχο τον περιορισμό της νόσου», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Χθες πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στη Λέσβο με τη συμμετοχή όχι μόνο κτηνοτρόφων αλλά και άλλων παραγωγικών φορέων, ενώ το λιμάνι παραμένει κλειστό για τα φορτηγά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Την ίδια στιγμή ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου συνεχίζει τον πόλεμο εντυπώσεων. Μετά το έγγραφο που έστειλε στο λιμεναρχείο ζητώντας να ανοίξουν το λιμάνι και να επιτρέψουν τη μετακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο, σε αντίθεση με τις οδηγίες του υπουργείου, επιμένει ότι πρέπει να επιτραπεί η «εξαγωγή» και κατηγορεί τον υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη για τη συνέχιση του αποκλεισμού.

Πηγή: skai.gr

