Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Από αύριο θα τεθούν στην κυκλοφορία τα 65 χιλιόμετρα του νέου δρόμου, ο οποίος ανοίγει την πόρτα στη νέα εποχή για την οδική ασφάλεια στην περιοχή, σε ένα κομμάτι του εθνικού δικτύου, το οποίο δεν κάλυπτε τις σύγχρονες ανάγκες.

Δείτε το βίντεο από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των παραγόντων:

«Σήμερα κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν και διορθώνουμε μια αδικία σε βάρος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας» τόνισε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσουν και άλλα εμβληματικά οδικά έργα, «όπως αυτά της Αμβρακίας, του Fly Over και βέβαια του ΒΟΑΚ».

«Σήμερα οφείλουμε να θυμηθούμε όλους αυτούς που δεν είναι μαζί μας επειδή η ελληνική πολιτεία καθυστέρησε επί δεκαετίες να προσφέρει έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, που δεν συμπλήρωσαν τα 30 τους χρόνια και έχασαν τη ζωή τους στον παλιό δρόμο».

Πιο αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα, για λογαριασμό ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και τον νοτίων νησιών των Επτανήσων, κλείνουμε μία εκκρεμότητα, η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν και διορθώνουμε μία διαχρονική αδικία, που τόσο πολύ ταλάνισε και ταλαιπώρησε τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος. Και πράγματι σήμερα είναι μία μέρα χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης, αλλά και ευθύνης απέναντι σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από δω και στο εξής.

Ο δρόμος αυτός, μας ταλαιπώρησε διαχρονικά πολύ» και συνέχισε: «Θυμάμαι, όταν για πρώτη φορά βρέθηκα στην Ηλεία σε προεκλογική ομιλία στον Πύργο το 2019 και ανέλαβα τότε την δέσμευση ότι θα ξεμπλέξουμε το κουβάρι αυτής της πολύ προβληματικής εργολαβίας και θα ολοκληρώσουμε τον δρόμο Πάτρα - Πύργος, δεν ήξερα και ο ίδιος την συνθετότητα του εγχειρήματος το οποίο κληθήκαμε να αναλάβουμε. Και με πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων όσοι βρέθηκαν στην ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τους υπουργούς μέχρι τους υπηρεσιακούς παράγοντες, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε αυτόν τον πολύ όμορφο δρόμο, όπου θα δοθούν πια στην κυκλοφορία επίσημα αύριο στις 12:00 το μεσημέρι τα 65 από τα 75 χιλιόμετρα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Αγίου Ανδρέα, στις 30 Νοεμβρίου. Τότε θα παραδοθεί και το τελευταίο κομμάτι, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον τόσο σημαντικό αυτοκινητόδρομο, για την ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και την σημασία που έχει για τον πρωτογενή τομέα.

Σκεφτόμουν πως πίσω από τα στατιστικά και από τους αριθμούς που καθημερινά ο παραχωρησιούχος θα βλέπει και θα μετράει, κρύβονται πολλές και θα κρύβονται πολλές μοναδικές ανθρώπινες ιστορίες» και συμπλήρωσε: «Ο αγρότης, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει μία μέρα χειμώνα νωρίς το πρωί ή βράδυ για να πάει τα προϊόντα του από την περιοχή εδώ μέχρι την Πάτρα, ο φοιτητής, ο οποίος θα χρειαστεί και αυτός να αξιοποιήσει αυτόν το δρόμο, ο επισκέπτης, ο οποίος θα έρθει από την Αθήνα με την κατεύθυνση την Κυλλήνη για να απολαύσει τις όμορφες παραλίες της Ηλείας, ή για να κατευθυνθεί προς τα νησιά του Ιονίου, δηλαδή την Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο, οι πιλότοι μας της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι θα ξυπνούν χαράματα πολλές φορές και αυτοί για να φτάσουν στις σημαντικές βάσεις του Αράξου και της Ανδραβίδας, ώστε να επιτελέσουν την αποστολή τους. Όλοι αυτοί πια θα αισθάνονται ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα δρόμο, όχι απλά γρήγορο, αλλά πρώτα και πάνω από όλα ασφαλή.

Σήμερα, αν κάτι μπορούμε να πούμε και αν κάτι μπορώ και εγώ να προσθέσω σε όλα όσα ειπώθηκαν είναι να θυμηθούμε αυτούς οι οποίοι δεν είναι σήμερα μαζί μας, επειδή η ελληνική πολιτεία καθυστέρησε δεκαετίες να προσφέρει σε αυτήν την τόσο όμορφη περιοχή της πατρίδας μας ένα σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Την Ασπασία και το Γιώργο, την Ελευθερία, τον Αλέξανδρο, τον Γιάννη, που δεν συμπλήρωσαν καν τα 30 τους χρόνια, την Νικολίτσα, το μικρό Δημήτρη που δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα πρώτα τους όνειρα. Αυτά είναι μόνο κάποια ονόματα συμπολιτών μας που έχασαν την ζωή τους στον παλιό δρόμο, ο οποίος τόσο είχε συνδεθεί με ένα παρελθόν, που πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να αφήσουμε πια πίσω μας.

Και πάλι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις ηγεσίες του υπουργείου Υποδομών από το 2019, αλλά και τις εξαιρετικές κατασκευαστικές μας εταιρείες, οι οποίες κάτω από την καθοδήγηση του παραχωρησιούχου κατάφεραν και έκαναν πράξη αυτό το οποίο φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο μέχρι και πριν από κάποιους μήνες.

Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι διαθέτουμε έναν δυναμικό κατασκευαστικό κλάδο, όπου απασχολήθηκαν 6.000 άνθρωποι σε αυτό το έργο. Αυτός ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να εκπληρώσει σημαντικά, δύσκολα, σύνθετα τεχνικά έργα και έχουμε δρομολογήσει πολλά ακόμα στην πατρίδα μας και γιατί όχι να επεκταθεί και στο εξωτερικό και να δώσει καλές θέσεις απασχόλησης σε χιλιάδες συμπολίτες μας. Τα χαμόγελα που είδαμε και στους τρεις σταθμούς των εργαζόμενων είναι η καλύτερη απόδειξη, του πόσο μεγάλη ικανοποίηση παίρνουν πρώτα και πάνω από όλα αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε εδώ και να χαιρόμαστε αυτό το σημαντικό έργο.

Το μυαλό μας μονίμως θα τρέχει στις επόμενες προκλήσεις, δηλαδή το πως ο δρόμος αυτός θα φτάσει όχι μόνο στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά μέχρι την Τσακώνα και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη βέλτιστη δυνατή χρηματοδότηση, επεκτείνοντας ενδεχομένως τη σύμβαση παραχώρησης ή με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο κρίνουμε ότι είναι το πιο κατάλληλο, ώστε να κλείσει και αυτή η τελευταία εκκρεμότητα η οποία αφορά την Πελοπόννησο».

Τι «προσφέρει» ο νέος αυτοκινητόδρομος

Η Ολυμπία Οδός ενώνει πλέον την Πάτρα με τον Πύργο σε μόλις 45' και την Αθήνα με τον Πύργο σε 2 ώρες και 45 λεπτά - με ασφάλεια και άνεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το τμήμα από Καμίνια - Πύργο θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους οδηγούς από τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Αυγούστου 2025.

Με το νέο τμήμα Πατρών - Πύργου, η Ολυμπία Οδός γίνεται ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, συνολικού μήκους 277χλμ. Συνδέει άμεσα τρεις Περιφέρειες - Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και επηρεάζει άμεσα άλλες δύο -Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Διασφαλίζει τη σύνδεση της Πρωτεύουσας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας, αλλά και τα λιμάνια της Κυλλήνης, του Κατάκολου και το αεροδρόμιο του Αράξου.

Πρόκειται δηλαδή για μια πολυτροπική υποδομή που θέτει σε κίνηση την Παραϊόνια Ελλάδα και υπηρετεί την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως έγινε γνωστό, σε ισχύ τίθεται το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Κυλλήνη- Πύργος (29χλμ.), ενώ η ζώνη Μιντιλόγλι - Κυλλήνη (46χλμ.), η οποία περιλαμβάνει και τα εναπομείναντα υπό κατασκευή 10 χλμ. Μιντιλόγλι - Καμίνια, θα είναι σε ελεύθερη χρήση - άνευ διοδίου- έως την ολοκλήρωση της κατασκευής η οποία εκτιμάται εντός του Νοεμβρίου του 2025.

Η Πατρών- Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Σημειώνεται τέλος, ότι επεκτείνεται άμεσα στους ανωτέρω σταθμούς διοδίων το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 (με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού) ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 74,8 χλμ.

- 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα.

- 9 κόμβοι

- 15 γέφυρες

- 66 άνω και κάτω διαβάσεις (27 άνω & 39 κάτω διαβάσεις)

- 150 οχετοί

- Τοίχοι αντιστήριξης μήκους 7.250 μ.

- 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

- 1 Τεχνική Βάση με 1 εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (που περιλαμβάνει και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων)

- 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών

- 2 μετωπικοί & 2 πλευρικοί σταθμοί διοδίων

