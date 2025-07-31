Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου (ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 957/29.07.25) προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ορίζεται ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Θάνος Λίπας.

Ο νέος Πρόεδρος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των τοπογραφικών μελετών και του κτηματολογίου, ενώ από το 2023 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες του Φορέα.

Βιογραφικό Θάνου Λίπα

Ο Θάνος Λίπας είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες Τοπογραφικά και Υδραυλικά. Από το 1998 δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της τοπογραφίας, της πολεοδομίας και των κτηματολογικών μελετών, έχοντας εργαστεί αρχικά ως μηχανικός σε εταιρεία κτηματογράφησης και στη συνέχεια ως Μηχανικός Πολεοδομίας. Από το 2003 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με εξειδίκευση στην κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς και στις κτηματολογικές εργασίες και πράξεις εφαρμογής. Παράλληλα έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους, όπως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΑΚ Α.Ε. από το 2005, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου από το 2023 και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Δήμου Τρικκαίων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ, περίοδο 2016-2019.



