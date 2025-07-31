Καλαμάτα: Πυρκαγιά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε καλαμιώνες κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου της Καλαμάτας, στην περιοχή της Μικρομάνης.

Η πυρκαγιά επικίνδυνες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων ωστόσο δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις της 120 ΠΕΑ με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ και ένα ελικόπτερο τύπου Έρικσον.

Συνδρομή παρέχεται από τις υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας και από την εθελοντική ομάδα «ΟΑΚ Μεσσηνίας».

Πηγή: skai.gr

