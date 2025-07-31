Καλαμάτα: Πυρκαγιά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε καλαμιώνες κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου της Καλαμάτας, στην περιοχή της Μικρομάνης.
Η πυρκαγιά επικίνδυνες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων ωστόσο δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις της 120 ΠΕΑ με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα.
Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ και ένα ελικόπτερο τύπου Έρικσον.
Συνδρομή παρέχεται από τις υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας και από την εθελοντική ομάδα «ΟΑΚ Μεσσηνίας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.