Αίτημα στην εισαγγελία ανηλίκων της Αθήνας για να τους δοθεί η αποκλειστική επιμέλεια των δίδυμων παιδιών του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή, υπέβαλαν οι συγγενείς του θύματος.

Πριν από λίγες ημέρες, η πρώην σύζυγος του θύματος οδηγήθηκε μετά την απολογία της στη φυλακή, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι ήταν η ηθική αυτουργός της δολοφονίας του πρώην συζύγου του, με φυσικό αυτουργό τον νυν σύντροφό της.

Επικαλούμενοι το «υπέρτατο συμφέρον των παιδιών» οι συγγενείς του θύματος, ζητούν επιπλέον, μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Ευα Μπόμπολη, χορηγηθεί στα παιδιά άδεια εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρουν :

«Η οικογένεια του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή Przemyslaw Jeziorski, κατέθεσε αίτηση ενώπιον της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών του θύματος στους στενούς συγγενείς του και για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασής τους στο εξωτερικό, με σκοπό την εξασφάλιση της σταθερότητας, της ψυχικής τους ηρεμίας και της συνέχειας σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον.

Η αίτηση αυτή βασίζεται στο υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του οικογενειακού και διεθνούς δικαίου. Η οικογένεια τονίζει ότι οι ανήλικοι έχουν ήδη βιώσει ένα τραγικό και βίαιο γεγονός, και ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαίο να παραμείνουν κοντά σε οικεία πρόσωπα, τα οποία μπορούν να τους προσφέρουν αγάπη, φροντίδα, σταθερότητα και πολιτισμική συνέχεια, τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Η οικογένεια με σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και με πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, αναμένει την απόφαση της, προκειμένου να αποδοθεί η επιμέλεια με γνώμονα την προστασία των παιδιών.

Παράλληλα, συνεχίζει να αναζητά την απόδοση Δικαιοσύνης για τη στυγερή δολοφονία του αγαπημένου της ανθρώπου και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Πρόκειται για ένα ειδεχθές, προμελετημένο και οργανωμένο έγκλημα, που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση αλλά και οργή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην διεθνή κοινότητα».

