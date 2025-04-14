Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μ. Δευτέρας στην Αυλίδα, καθώς η αμαξοστοιχία 1543 (Χαλκίδα - Αθήνα) συγκρούστηκε ελαφρά με φορτηγό όχημα που παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση (ΑΣΙΔ) πριν από τον σταθμό της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία.

Οι 45 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, όπως επίσης και ο οδηγός του φορτηγού.

Στο σημείο μετέβη η αστυνομία. Η αμαξοστοιχία αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της με σημαντική καθυστέρηση.



