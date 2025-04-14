Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση ένοπλων αστυνομικών σε μαθητική παράσταση στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί με ανακοίνωσή τους το Σάββατο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η θεατρική παράσταση “Εχθρός της Τάξης” (έργο του Νάιτζελ Γουίλιαμς), που ανέβασαν μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου, οπλισμένοι αστυνομικοί εμφανίστηκαν στον χώρο της διοργάνωσης, μετά από ανώνυμη καταγγελία.

Συγκεκριμένα, υπήρχε μια σκηνή κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές υποδυόμενοι άλλους… μαθητές, είχαν ένα έντονο διάλογο εντός μιας σχολικής αίθουσας ο οποίος κατέληγε με μια μαθήτρια να τραβά και να πετά στο πάτωμα μια γιρλάντα με ελληνικές σημαίες.

Αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Λασίθι, ήταν ο λόγος κάποιος/α από τους παρεβρισκόμενους προέβη σε καταγγελία προς το ΑΤ Ιεράπετρας, με αποτέλεσμα τρεις αστυνομικοί να βρεθούν στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβαινε.

Οι τρεις αστυνομικοί έφτασαν μέχρι την είσοδο της αίθουσας, έγιναν αντιληπτοί στο κοινό και μετά από διαπραγματεύσεις με τους υπεύθυνους αποχώρησαν έχοντας διαπιστώσει ότι η σημαίες ήταν μέρος του σκηνικού.

Τι λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως: «Η αστυνομία έλαβε μια ανώνυμη καταγγελία για ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, που δεν γνώριζε τι συνέβη, ενημερώθηκε πως αυτό που συμβαίνει είναι στο πλαίσιο μιας παράστασης. Μάλιστα η καταγγελία αφορούσε κάποιους άγνωστους που ποδοπατούν την ελληνική σημαία».

«Προφανώς και οι αστυνομικοί όταν περιπολούν είναι ένοπλοι, φορούν την στολή τους. Θα άλλαζαν οι αστυνομικοί ρουχισμό για να ελέγξουν την καταγγελία; Προφανώς και όχι. Έφτασαν εκεί, ενημερώθηκαν πως όλο αυτό γίνεται από μαθητές στο πλαίσιο παράστασης και αποχώρησαν. Ελέγξαμε μια καταγγελία όπως έπρεπε να κάνουμε», τόνισε.

Τι απαντά και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αστυνομική παρουσία σε σχολική θεατρική παράσταση στην Ιεράπετρα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία, λειτουργεί πάντα με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους τους κράτους, που διασφαλίζουν την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων, ιδίως των μαθητών.

Παράλληλα όμως οφείλει να διερευνά κάθε καταγγελία, επώνυμη ή ανώνυμη. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν οι αστυνομικοί και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν έδρασαν αυτεπάγγελτα αλλά ανταποκρίθηκαν σε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία, όπως προβλέπεται από την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι αστυνομικοί, που εκείνη τη στιγμή εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, προσέγγισαν τον χώρο της εκδήλωσης με διακριτικότητα, χωρίς να διακόψουν ούτε να παρεμποδίσουν τη διεξαγωγή της παράστασης, ούτε να προβούν σε οποιονδήποτε έλεγχο, προσαγωγή, καταγραφή στοιχείων μαθητών ή σε άλλη ενέργεια που θα περιόριζε την ελευθερία έκφρασης.

Αντιθέτως, συνομίλησαν αποκλειστικά και μόνο με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, σε χώρο εκτός της αίθουσας της εκδήλωσης, προκειμένου να ενημερωθούν και να διαπιστώσουν τα καταγγελλόμενα.

Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών, που αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων περί δήθεν “λογοκρισίας” ή “αστυνομικής αυθαιρεσίας”, στερείται κάθε αντικειμενικής βάσης και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο, με πρώτιστη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

