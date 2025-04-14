Την κατηγορία για το διπλό φονικό στο Αίγιο αποδέχθηκε ο 23χρονος, ο οποίος δολοφόνησε τον θείο του και έναν φίλο του χτυπώντας τους με σιδερένιο πόδι τραπεζιού.

Ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, όπως αναφέρει το pelop κρίθηκε προφυλακιστέος και αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με μαρτυρίες να περιγράφουν έναν νεαρό με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, που είχε δείξει επικίνδυνες συμπεριφορές ακόμη και απέναντι στην ίδια του την οικογένεια.

Είχε επιτεθεί στον παππού του – «Προσπάθησε να με πνίξει στον ύπνο μου»

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του παππού του 23χρονου, ο οποίος αποκάλυψε ότι μία ημέρα πριν τη διπλή δολοφονία, ο εγγονός του επιχείρησε να τον πνίξει στον ύπνο του. Όπως ανέφερε, ο νεαρός τον άρπαξε από τον λαιμό και αμέσως μετά τον αγκάλιασε λέγοντάς του πως τον αγαπάει.

Μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο 23χρονος επέστρεψε στο σπίτι γεμάτος αίματα, με τραύματα στο σώμα και τα ρούχα του, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο παππούς του. Την ίδια στιγμή, γειτόνισσα αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε επιτεθεί και στην ίδια του την αδελφή, η οποία έτρεχε στον δρόμο για να σωθεί.

Επιθετική συμπεριφορά και κατά την απολογία

Το Σάββατο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Εμφανίστηκε επιθετικός, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση και επιτέθηκε φραστικά τόσο στην εισαγγελέα όσο και στους αστυνομικούς. Αρνήθηκε ακόμη και τη λήψη ούρων στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας για να λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή.

Παρά την αρχική του στάση, σήμερα κατά την απολογία του ομολόγησε την πράξη του, με αποτέλεσμα την προφυλάκισή του.

