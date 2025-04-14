«Βρισκόμαστε σήμερα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών για δύο λόγους: ο πρώτος είναι για να συγχαρούμε τη διοίκηση αλλά και τους εργαζόμενους για την πολύ σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται, ειδικά στα ζητήματα της έγκαιρης διάγνωσης και της έγκαιρης παρέμβασης παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα ακοής έτσι ώστε να καταστούν απολύτως λειτουργικά όταν θα φθάσουν στο σημείο να ενταχθούν στην εκπαίδευση» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

Προσέθεσε ότι «ο δεύτερος λόγος είναι για να ανακοινώσουμε ότι διορθώνουμε μία διαχρονική αδικία εις βάρος των κωφών συμπολιτών μας, καθώς το επίδομα κώφωσης δινόταν στα παιδιά από 0-18 ετών και μετά ξαναδινόταν στους συνταξιούχους άνω των 65. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε ότι αυτή η αδικία ανήκει στο παρελθόν. Όλοι οι κωφοί πια θα λαμβάνουν το επίδομα τα 391 ευρώ ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούμε ώστε να υιοθετούμε πολιτικές οι οποίες να είναι πραγματικά δίκαιες, πλήρως συμπεριληπτικές και να αντιμετωπίζουμε κάθε μορφή αναπηρίας ξεχωριστά και διακριτά αναγνωρίζοντας τις δικές της ιδιαιτερότητες».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι μετά το Πάσχα θα μπορέσουμε να κάνουμε και ορισμένες άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο οι κωφοί συμπολίτες μας προσλαμβάνουν την πληροφορία μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, με δράσεις υποτιτλισμού, έτσι «ώστε κάθε μέρα που περνά να κάνουμε ένα βήμα προς μία κοινωνία πιο δίκαιη, πιο συμπεριληπτική, η οποία θα σταματήσει να αντιμετωπίζει τους συμπολίτες μας με αναπηρία ως συμπολίτες δεύτερης κατηγορίας, ως παιδιά ενός κατώτερου θεού».

Είπε χαρακτηριστικά ότι «όλες αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν ακριβώς επειδή η οικονομία μας και τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλύτερα κι έχουμε το δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να διορθώνουμε τέτοιες διαχρονικές αδικίες, όπως αυτή την οποία είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

