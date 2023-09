Αχιλλέας Μπέος: Θα συμβάλλω τα μέγιστα και θα δώσω ό,τι πληροφορίες θέλουν Ελλάδα 09:43, 15.09.2023 linkedin

Τι είπε ο δήμαρχος Βόλου για την έρευνα του Αρείου Πάγου, την κατάσταση στην πόλη αλλά και για τους επικριτές του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «είμαι αληθινός και με αγαπάει ο κόσμος. Τι θέλετε να γίνω Κασσελάκης και να μιλάω στον πληθυντικό με μαντηλάκι στο λαιμό;»