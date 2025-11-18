Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος του προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε τι πραγματικά συνέβη τη μοιραία ημέρα που το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Την Παρασκευή, η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στο Α.Τ. Κάτω Αχαΐας να γίνει αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να συνέβη το δυστύχημα. Αρχικά δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία και δεν υπήρχαν στοιχεία από το σημείο της πτώσης.

Σήμερα ο 25χρονος ομολόγησε ότι ο 4χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχανε κρύψει το συγκεκριμένο όχημα.

Υπήρχε μαρτυρία από γειτόνισσα που επέμενε ότι τους είδε να πέφτουν από τον τοίχο αλλά έλεγε ψέματα. Όπως ειπε ο λόγος που δεν το είπε από την αρχή ήταν επειδή δεν έχει νόμιμη άδεια για τη γουρούνα.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.