Συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χθες (17-11-2025) επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, να κινείται με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 30χρονος κινούταν με 205 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως προέκυψε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στον οδηγό του εν λόγω δικύκλου επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

