Στη φυλακή οδηγείται άνδρας, 51 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9ετή κάθειρξη, επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η 12χρονη κοπέλα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε. Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε το κορίτσι και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του 51χρονου - σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας - όταν η 12χρονη επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

