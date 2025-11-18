Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και τρόμος καταστηματαρχών σε πολλές περιοχές της Αττικής με είδη τεχνολογίας, ένδυσης και υπόδησης είχε γίνει 34χρονη η οποία εισερχόταν στα καταστήματα, περιεργαζόταν τα προϊόντα που είχε στοχοποιήσει προφασιζόμενη ενδιαφέρον για αγορά τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσε τοποθετώντας τα είτε κάτω από τα ρούχα της, είτε σε τσάντα που έφερε.

Η 34χρονη η οποία είχε κάνει τις κλοπές… επάγγελμα έπεσε στα δίχτυα της ΕΛΑΣ στην περιοχή της Κηφισιάς όταν επιχείρησε να κλέψει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης της περιοχής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr φαίνεται η δράστιδα επί το έργον, να κλέβει δηλαδή προϊόντα τεχνολογίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αμάξι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τάμπλετ

κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.