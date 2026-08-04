Την ώρα που οι πυροσβέστες σβήνουν τις φωτιές στην Αττικοβοιωτία, το προσωπικό του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) δίνει τον δικό του αγώνα για να διασώσει αδέσποτα, και δεσποζόμενα, ζώα που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς.

Όπως εξηγεί στο Orange Press Agency, ο Δημήτρης Στριλάκος μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει αρκετά ζώα που βρίσκονταν σε καμένα σπίτια πέριξ του Πόρτο Γερμενού, ενώ δεν ήταν λίγα αυτά που ήταν δεμένα. Ταυτόχρονα, κουβαλούν τροφές και νερό για γατιά και σκυλιά που στέκουν αβοήθητα στις πυρόπληκτες ζώνες.

«Είναι η τρίτη μέρα που είμαστε επί του πεδίου εδώ στη φωτιά. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ζώα τραυματισμένα ή ζώα που έχουν ανάγκη, να τα σιτίσουμε ή να τα περιθάλψουμε, αν τα τραύματά τους απαιτούν κάτι τέτοιο. Μεταφέρουμε στο κτηνιατρείο του ΔΙΚΕΠΑΖ όσα ζώα έχουν ανάγκη ή σιτίζουμε επιτόπου εκείνα που σε συνεννόηση με τον Δήμο μάς λένε ότι μπορεί να παραμείνουν εδώ και να μπορούν να τα σιτίσει ο Δήμος και να τα συγκεντρώσει» τονίζει.

Όπως αναφέρει, «πριν από λίγα λεπτά απεγκλωβίσαμε από καμένο σπίτι έναν σκύλο που κανείς δεν τον είχε αντιληφθεί. Εμείς αναγκαζόμαστε πολλές φορές να μπαίνουμε πηδώντας τα σύρματα αν ακούσουμε κάποιο ουρλιαχτό, κάποιο γάβγισμα κτλ. Βρέθηκε αυτό το σκυλί, το βάλαμε στο αυτοκίνητο και τώρα ή θα το μεταφέρουμε στις εγκαταστάσεις του τοπικού Δήμου ή αν παραστεί ανάγκη και το πουν οι γιατροί μας θα πάει στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων».

Σύμφωνα με τον κ. Στριλάκο το κλιμάκιο του ΔΙΚΕΠΑΖ ήδη έχει επισκεφθεί «αρκετά καμένα σπίτια. Αυτό κάνουμε σήμερα γιατί τις προηγούμενες φορές ήμασταν στο μέτωπο, κυρίως στις γειτονιές, στους δρόμους, εκεί που υπήρχε η φωτιά δηλαδή. Τώρα το σχέδιο προβλέπει (να πάμε) στη ζώνη πυρός, εκεί δηλαδή που ήταν η ένταση της φωτιάς μεγάλη, ο πανικός μεγάλος και υποθέτουμε ότι πολλά ζώα μπορεί να έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στα σπίτια, θα προσπαθούμε ένα ένα τα σπίτια να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει εγκαταλελειμμένο ζώο».

Το ΔΙΚΕΠΑΖ, όπως σημειώνει, είναι το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. «Είναι μια υπηρεσία που προσφέρει ο ΠΕΣΥΔΑΠ, στον οποίο συμμετέχουν είκοσι τρεις δήμοι της Αττικής. Αυτοί οι 23 δήμοι της Αττικής έχουν δημιουργήσει έναν φορέα αυτοδιοίκησης, το ΔΙΚΕΠΑΖ, το οποίο είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτα ζώα. Δηλαδή τα ζώα εκεί περιθάλπονται τελείως δωρεάν, γίνονται καλά και είτε υιοθετούνται ή τα επαναεγκαθιστούμε στον τόπο από τον οποίο τα περισυλλέγουμε».

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