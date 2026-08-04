Ειρωνική ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού για Μαρία Καρυστιανού

Συνεχίζεται η αναταραχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς οι αλληλοκατηγορίες και οι αποχωρήσεις στελεχών να διαδέχονται η μία την άλλη.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος, τις προηγούμενες ημέρες, τέθηκε εκτός κόμματος, απάντησε με ειρωνικό τρόπο στις αιτιάσεις της πλευράς της Μαρίας Καρυστιανού περί «υφαρπαγής» της ηγεσίας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Αυγερινός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι διακοπών, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενη παρέμβασή του όταν μιλούσε για «φυτευτούς συμβουλάτορες», μετατρέπεται ψηφιακά σε… ασθενοφόρο.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα:

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Η νέα τοποθέτηση Αυγερινού ήρθε μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», το οποίο έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος, καταγγέλλοντας προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».

Στην ανακοίνωσή του, το Πολιτικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι οι εξελίξεις «καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής» και ανέφερε πως αναδεικνύονται «άδηλα συμφέροντα» που, όπως υποστηρίζει, υποκίνησαν υπόγειες διαδικασίες σε βάρος του κινήματος.

Η κρίση στο κόμμα συνεχίζεται καθώς σήμερα την αποχώρησή τους από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» γνωστοποίησαν η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος.

Πηγή: skai.gr

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