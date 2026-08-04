Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού κήρυξαν οι αρχές της Γουατεμάλας τις ζώνες που ενδέχεται να πληγούν από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο απέχει 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας.

Ο «κόκκινος συναγερμός» ισχύει για τις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η υπηρεσία εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών, η Conred.

Το πρωί οι αρχές είχαν σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμό και διέταξαν την εκκένωση κοινοτήτων, με την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων, αφού ενεργοποιήθηκε το Φουέγκο. Το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής «ξύπνησε» το πρωί της Δευτέρας και εκλύει λάβα, αέρια και στάχτες.

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Fuego Volcano is erupting now in Guatemala. pic.twitter.com/f4QYmdAZ2N — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 4, 2026

Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία τριών κοντινών κοινοτήτων ενώ η αστυνομία έκλεισε έναν δρόμο που περνάει γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει τη νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, η οποία έχει κηρυχθεί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την έκρηξη από το Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο, στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου, που πιστεύεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκεί έχουν καταφύγει και δεκάδες κάτοικοι κοινοτήτων που εκκενώθηκαν. Ράντζα έχουν τοποθετηθεί στην κοινοτική αίθουσα του χωριού αυτού, ώστε οι εκτοπισμένοι, που έφυγαν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν και χωρίς τρόφιμα, να περάσουν με ασφάλεια τη νύχτα.

«Από το πρωί ενεργοποιήθηκε και το βράδυ δόθηκε το σήμα να φύγουμε», είπε ο Αλεχάντρο Γκαρσία, 68 ετών, από το χωριουδάκι Σάντο Ντομίνγκο Ελ Πορβενίρ.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η εκπρόσωπος της Conred Βαλερί Ουρίσαρ κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν μόνοι τους εάν διαπιστώσουν ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος ακριβής αριθμός των εκτοπισμένων.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας (Insivumeh), στην πιο πρόσφατη έκθεσή του για την κατάσταση, ανέφερε ότι «η ενεργή φάση» είναι ακόμη σε εξέλιξη και προειδοποίησε ότι λάβα μπορεί να κυλήσει στη νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νότια πλαγιά του Φουέγκο. Η στήλη της τέφρας που εκτοξεύεται μπορεί να ξεπεράσει και τα 7.000 μέτρα. Σε υψόμετρο 5.000-6.000 μέτρων, η στήλη διαλύεται και η τέφρα αυτή μετακινείται έως και 130 χιλιόμετρα δυτικότερα, φτάνοντας στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι αρχές ζήτησαν να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές. Πάντως μέχρι στιγμής το διεθνές αεροδρόμιο στην Πόλη της Γουατεμάλας λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: skai.gr

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