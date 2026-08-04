Οι αρχές του Κοσόβου ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν εντοπίσει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ένα νέο ομαδικό τάφο στο βόρειο τμήμα της χώρας και διευρύνουν τις έρευνές τους για ένα πιθανολογούμενο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Έχουν ήδη εντοπιστεί τα λείψανα 11 ανθρώπων.

Οι έρευνες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Ζούμπιν Πότοκ, σε ένα πρώτο σημείο, και έκτοτε έχουν επεκταθεί. Οι αρχές υπολογίζουν ότι στη γύρω περιοχή ενδέχεται να έχουν ταφεί έως και 23 άνθρωποι.

Αφού εντοπίστηκαν τα λείψανα επτά ανθρώπων σε έναν πρώτο ομαδικό τάφο και στη συνέχεια άλλα τέσσερα σε δεύτερο σημείο, εξετάζεται τώρα το ενδεχόμενο να γίνει ανασκαφή και σε τρίτη περιοχή.

«Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις (τα ανθρώπινα λείψανα) ανήκουν σε θύματα εξαναγκαστικών εξαφανίσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κυβερνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Τα λείψανα έχουν σταλεί σε ένα εργαστήριο όπου θα γίνουν αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι οι ανασκαφές και η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να κρατήσουν πολλούς μήνες.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι είπε το Σάββατο ότι πιστεύεται πως οι άνθρωποι που θάφτηκαν στην περιοχή αυτή «απήχθησαν δια της βίας και εκτελέστηκαν» την άνοιξη του 1999.

Ο πόλεμος του Κοσόβου, μεταξύ των σερβικών δυνάμεων και των Κοσοβάρων ανταρτών (1998-99) στοίχισε τη ζωή σε περίπου 13.000 ανθρώπους ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 4.000.

Έπειτα από δεκαετίες ερευνών, βρέθηκαν τα λείψανα χιλιάδων θυμάτων όμως μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη 1.600 ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

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