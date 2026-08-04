Ναύπλιο: Στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου

Ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης οι δύο υπήκοοι Ινδίας που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου, την οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν ομολογήσει.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία του 59χρονου. Η μεταγωγή τους στις δικαστικές αρχές σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολύπλοκης αστυνομικής έρευνας που έβαλε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου άνδρα, ο οποίος αναζητούνταν επί εννέα ημέρες.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο, κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Εννέα ημέρες αναζητήσεων

Ο εντοπισμός του 59χρονου αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης επιχείρησης έρευνας, η οποία διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Τελικά, στις 2 Αυγούστου η σορός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι συλλήψεις

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά την εξέτασή τους ομολόγησαν την πράξη τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

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