Στην Αθήνα βρίσκεται από τις 21:50 της Τρίτης (4/8) ο Μίλαν Βιτάλις προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία των «κιτρινόμαυρων» με την Γκιόρ για την αγορά του διεθνούς Ούγγρου μέσου. Ο 24χρονος χαφ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών που θα τον κάνει ποδοσφαιριστή της Ένωσης.

Οι επαφές της ΑΕΚ με τη Γκιόρ συνεχίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, με την ελληνική ομάδα να βελτιώνει την πρότασή της και να φτάνει πλέον σε επίπεδα άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Και πλέον απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες προκειμένου να τελειώσει και τυπικά το ζήτημα.

Παράλληλα, ο Βιτάλις έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς του όρους με την ΑΕΚ, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπει σημαντική αύξηση στις απολαβές του σε σχέση με αυτές που είχε στη Γκιόρ.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δείξει τη διάθεσή του να προχωρήσει η μετακίνησή του στην Ελλάδα. Από το βράδυ της Κυριακής (2/8) αποχαιρέτησε τους φίλους της Γκιόρ, ενώ πιέζει προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή, έχοντας ως προτεραιότητα τη συνέχεια της καριέρας του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Πηγή: skai.gr

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