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Παναθηναϊκός: Το πλάνο Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι

Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό ρόστερ και σε συνδιασμό με το πλάνο του Ομπράντοβιτς μπορεί να φέρει το 8ο αστέρι

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Ομπράντοβιτς

Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε για το αν αποτελεί κίνητρο για τον ίδιο η κατάκτηση της 10ης προσωπικής του Ευρωλίγκας, ώστε να γίνει ο πρώτος προπονητής με διψήφιο αριθμό τροπαίων, ξεκαθάρισε αμέσως τις προτεραιότητές του. Δηλώνοντας πως το σημαντικό είναι «να πάρει ο Παναθηναϊκός το 8ο», ο Σέρβος τεχνικός απέδειξε για ακόμα μία φορά την αφοσίωσή του στο σύλλογο, βάζοντας την ομάδα πάνω από τα ατομικά του επιτεύγματα.

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