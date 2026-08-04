Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο επίσημο ματς της νέας σεζόν, ψάχνοντας το βήμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα μεταξύ άλλων.

Ο Πόποβιτς είναι στην εστία και οι Σάλιακας, Μπρούνο στα μπακ, έχοντας τους Ρέτσο και Κάρμο στα στόπερ. Ο Γκαρθία παρτενέρ του Μουζακίτη στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα άκρα οι Ροντινέι, Ρόκα. Σέντερ φορ ο Ελ Κααμπί.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ την εξέλιξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Κααμπι.

Στον πάγκο οι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζότα Σίλβα, Μαφέο και Φίλης.

Η ενδεκάδα της Ναϊμέγκεν

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ναϊμέγκεν για το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

O Ντικ Σρούντερ αφήνει στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος ενώ κατά τα άλλη δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στην ενδεκάδα των Ολλανδών.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρούντερ): Ορτέγκα – Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγιασμιτς, Λέμπρετον – Μπίσοφ, Σερί – Λίνσεν.

Στον πάγκο οι Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.





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