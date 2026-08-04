Έτοιμος για το πρώτο ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τους Βούλγαρους για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» οριστικά θα αγωνιστούν χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ εκτός λίστας είναι ο Κάνγκουα. Δεν υπολογίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα ούτε ο Ντέσερς, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι για τα playoffs του Conference League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.