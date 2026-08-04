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Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Δείτε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

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Τετέι

Έτοιμος για το πρώτο ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τους Βούλγαρους για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» οριστικά θα αγωνιστούν χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ εκτός λίστας είναι ο Κάνγκουα. Δεν υπολογίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα ούτε ο Ντέσερς, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι για τα playoffs του Conference League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Conference League ποδόσφαιρο
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