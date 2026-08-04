Για τρίτη φορά μαμά η Πριγκίπισσα Ευγενία- Γέννησε κοριτσάκι

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η πριγκίπισσα Ευγενία της Βρετανίας και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, καθώς χθες υποδέχθηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Τα ευχάριστα ανακοίνωσε επισήμως η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, δημοσιεύοντας φωτογραφία του νεογέννητου, την οποία τράβηξε ο ευτυχής πατέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μωρό γεννήθηκε στις 18:20 σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρουκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ασφαλή γέννηση της κόρης τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκαν και εξέφρασαν τη χαρά τους για τη γέννηση του παιδιού.

Η 36χρονη πριγκίπισσα δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας πως η ίδια και ο σύζυγός της είναι «πέρα για πέρα ερωτευμένοι» με τη νεογέννητη κόρη τους.

Το όνομα του μωρού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η μικρούλα είναι το τρίτο παιδί του ζευγαριού, μετά τον 5χρονο Όγκαστ Φίλιπ Χοκ και τον 3χρονο Έρνεστ Τζορτζ Ρόνι.

Το βρέφος εντάσσεται και στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Η πριγκίπισσα Ευγενία βρίσκεται σήμερα στη 12η θέση και ακολουθούν τα τρία παιδιά της, με τη νεογέννητη να καταλαμβάνει πλέον τη 15η θέση στη διαδοχή.

Η εγκυμοσύνη της είχε ανακοινωθεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Μάιο. Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρουκσμπανκ παντρεύτηκαν το 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης.

Η πριγκίπισσα Ευγενία δεν αποτελεί ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας με επίσημα καθήκοντα. Έχει σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης και Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και από το 2015 εργάζεται ως διευθύντρια στην γκαλερί σύγχρονης τέχνης Hauser & Wirth, ενώ παράλληλα στηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της προστασίας των παιδιών και της καταπολέμησης της σύγχρονης δουλείας.

Πηγή: skai.gr

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