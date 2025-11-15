Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεκινά από σήμερα η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των καταυλισμών Ρομά στην Αττική - Τι περιλαμβάνει

Αφορά Αχαρνές, Φυλή, Ασπρόπυργο και Μέγαρα - Θα ακολουθήσουν ειδικά σχέδια σε Κορωπί, Παλλήνη, Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Σαλαμίνα

ΕΛΑΣ

Ξεκινά από σήμερα η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των καταυλισμών Ρομά στην Αττική και συγκεκριμένα στους οικισμούς των Αχαρνών – Φυλής – Ασπροπύργου και Μεγάρων.

Θα ακολουθήσουν ειδικά σχέδια και δράσεις σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Σαλαμίνα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει:

  • 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών
  • Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα – πρόσωπα – οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις
  • Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων
  • Και διαρκής ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλάμβανε περιοχές στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ξάνθη, τις Σέρρες και την Ημαθία, στη Δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΑΣ Ρομά καταυλισμός Αττική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark