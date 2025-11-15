Ξεκινά από σήμερα η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των καταυλισμών Ρομά στην Αττική και συγκεκριμένα στους οικισμούς των Αχαρνών – Φυλής – Ασπροπύργου και Μεγάρων.

Θα ακολουθήσουν ειδικά σχέδια και δράσεις σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Σαλαμίνα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει:

24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα – πρόσωπα – οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις

Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων

Και διαρκής ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλάμβανε περιοχές στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ξάνθη, τις Σέρρες και την Ημαθία, στη Δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο.

Πηγή: skai.gr

