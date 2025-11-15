Συλλήψεις έγιναν και οι 23 προσαγωγές που έγιναν το βράδυ της Παρασκευής από την Αστυνομία, όταν μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και φώναζαν συνθήματα.

Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες προέβησαν και σε περιορισμένη χρήση χημικών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο και απείθεια κατά υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες λίγο πριν από τις 8 το απόγευμα ένταση σημειώθηκε μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθώς μέλη του Ρουβίκωνα, άνοιξαν πανό και φώναζαν συνθήματα.

Άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα που προκάλεσαν την ένταση στο σημείο.

Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών ενώ προχώρησαν σε 23 προσαγωγές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.