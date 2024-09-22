Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο 31ο χλμ της εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης, στην περιοχή της Μελούνας, όταν ανασύρθηκε νεκρός ο 50χρονος οδηγός της νταλίκας, που είχε εκτραπεί και τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, νεκρός είναι ο αντιδήμαρχος Φλώρινας Λάζαρος Αντωνιάδης.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού συμμετείχε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελάσσονας, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και 1ου Π.Σ.Λάρισας. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

